H.モーザー、地球と宇宙の出会いから生まれた新作｜ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライト

H.モーザーより、新作モデル「ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライト」がリリースされた。本モデルは、本物の隕石のかけらであるギベオン隕石が使用された神秘的なモデルとなっている。

【画像】隕石のかけらを文字盤に採用した、宇宙のロマンを感じさせる特別モデル（写真10点）

素材となる隕石には特別な処理が施されており、「ヴィドマンシュテッテン構造」という鉄とニッケルが織りなす幾何学模様を浮かび上がらせている。

これはまさに自然界だけが生み出せる奇跡であり、これを手元に身につけることができるというラグジュアリーさは、宝石や最新のマテリアルとはまた違うロマンが詰まっているのである。

また、本モデルはH.モーザーが初めてパーペチュアル ムーンフェイズに自動巻きムーブメントを起用。極めて高い精度とシンプルな操作性を保持し、この機構がもつ本来の魅力を一切損なわずにプロダクトの完成度を高める結果となった。

ストリームライナー・パーペチュアルムーン コンセプト メテオライト

リファレンス 6270-1200、自動巻きキャリバー HMC 270、パワーリザーブ72 時間、振動数: 21,600 振動/時、ステンレススチール モデル、ゴールデン メテオライト ダイアル、一体型ステンレススチール製ブレスレット

予定価格：712万8000円(税込)

入荷予定：2026年2月頃