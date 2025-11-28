





広島は28日、新入団選手の背番号を発表した。 ドラフト1位の平川蓮は鈴木誠也、小園海斗らが背負った『51』を背負う。ドラフト2位の齊藤汰直は亜細亜大の先輩で昨季まで広島に所属していた九里亜蓮が着けていた『11』を着けることになった。 ▼ 広島新入団選手の背番号 平川蓮 『51』 齊藤汰直 『11』 勝田成 『0』 工藤泰己 『35』 赤城晴哉 『38』 西川篤夢 『54』 高木快大 『46』 小林結太 『124』 岸本大希 『125』

本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

