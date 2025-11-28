FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月28日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「特選コスパ！クリスマスセール」を開始した。12月5日15時まで。
期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUやCPUを搭載したゲーミングPCをお値打ち価格でラインナップするという。特典付きのモデルも多数用意。
今回のいちおしモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1127」(税込価格289,800円)だ。高コスパで、最新の重量級ゲームにも対応できる高性能、人気構成の1台とのこと。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS1127」 セール価格289,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB860/WS1114」 セール価格285,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS918/NTK」 セール価格149,980円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。