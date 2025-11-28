「トレードの目玉となる」ドジャース、プロスペクトに放出の可能性！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの巨大戦力を擁している。将来が期待されるプロスペクトも複数名抱えているが、その中には今後トレード要員にされる可能性がある選手も少なからずいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

放出の可能性が指摘されているのは、現在20歳のザイアー・ホープ外野手。2024年にシカゴ・カブスからトレード加入した選手で、今年1月に発表されたMLBのプロスペクトランキングでは75位にランクインしている。

同メディアは「現時点では、ドジャースにとっては数の問題になりつつある。MLB.comによると、球団トップ10のプロスペクトのうち6人が外野手だという。その中で、ホスエ・デポーラ外野手は最も優れた打者として評価され、マイク・シロタ外野手は最高の守備力、運動能力を持ち、エドゥアルド・キンテロ外野手は、総合力で最も優れ、なおかつ最も高い潜在能力を持つとみられている」と言及。

続けて、「だからといって、ホープが優れたプロスペクトではないというわけではない。20歳の彼は左打席から本物のパワーを見せており、将来的にはオールスター級の選手になり得るポテンシャルを持っている。しかし一方で、今季A＋で439打数中139三振と、三振の多さが課題でもある。それでも彼のトレード価値は高く、スティーブン・クワン外野手のようなMLB即戦力クラスの選手をトレード獲得する際の目玉となる可能性が高い」と記している。

