巨人が誇る”19歳プロスペクト”、豪州で3安打2打点の大暴れ！阿部監督へ猛…

読売ジャイアンツの石塚裕惺選手は27日、オーストラリアで行われたオーストラリアン・ベースボール・リーグのシドニー・ブルーソックス戦に「1番・遊撃」で先発出場し、3安打2打点の活躍を見せた。



13日からアデレード・ジャイアンツの一員としてプレーしている石塚選手は、この日「1番・遊撃」で先発出場し、最初の2打席は凡退。







しかし、2点を追う5回無死一、二塁の場面で中前打、7回には1死二塁で変化球を完璧に捉え、左中間を破る適時二塁打。



さらに9回、2死二塁の好機でも右前適時打を放ち、猛打賞を記録した。



オーストラリアン・ベースボール・リーグで打率.345と安定した成績を残しており、存在感は際立つ。



来季の開幕一軍を狙う中、巨人の将来を担う若き才能が異国の地で確かな成長を刻み続けている。









【動画】石塚裕惺、左中間を破るタイムリーツーベースがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











ルーキーとは思えない勝負強さ



石塚裕惺 1点差に迫る

タイムリーツーベースヒット！

石塚は本日2安打目！



