11月29日に『MS&ADカップ2025』を控えるなでしこジャパンは28日、会場となる長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で前日練習を行った。
公開された冒頭15分では26名全員がピッチに姿を見せたものの、長谷川唯が全体でのウォーミングアップやパス交換などには合流せず、個別でストレッチやジョギングを行うにとどめている。
なでしこジャパンはカナダ女子代表と29日に対戦。15時30分キックオフで、TBS系列にて全国生中継、TVerでもライブ配信される。
