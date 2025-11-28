27日（現地時間）に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節のフェイエノールトvsセルティックで、フェイエノールトに所属するオランダ人FWシャキール・ファン・ペルシがトップチームデビューを飾った。

日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛（いずれもフェイエノールト）、同FW前田大然と同MF旗手怜央（いずれもセルティック）が先発出場した同試合では、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督の息子にスポットライトが当たった。ベンチ入りしていた19歳のシャキールは、81分に父・ロビンに声をかけられるとピッチサイドへ。スイス代表DFジョルダン・ロトンバとの交代でピッチに入り、待望のトップチームデビューを果たした。元々はマンチェスター・シティのアカデミーで育成を受けていたシャキールは、2017年7月にフェイエノールトへ加入。U－17、U－18、U－19と着実にプレーレベルを上げ、現在はU－21に所属している。

フェイエノールトは1－3で敗れたものの、シャキールからすれば記念すべき瞬間となっただろう。イギリスメディア『BBC』が27日（現地時間）に伝えたところによると、父・ロビンは「ゴールが必要だったので、父親としてではなく監督として判断した」と起用の意図を説明。「父親として見れば息子がデビューするのはいつだって特別な瞬間」としつつも、息子・シャキールを投入した際は1－2と1点ビハインドの状況だったため「彼と同じように楽しんでいる暇などなかった」とも語っている。

現役時代にフェイエノールトやアーセナル、マンチェスター・ユナイテッドといった名門クラブでゴールを量産し、オランダ代表でも絶対的エースに君臨していた父を持つシャキール。セルティック戦で、偉大な背中に追いつくための第一歩を踏み出すことになった。