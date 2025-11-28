「本塁打量産は魅力だが」村上宗隆ら日本人選手をヤンキース切望！？　米…

村上宗隆 最新情報

かつて日本人選手の移籍先に選ばれてきたニューヨーク・ヤンキースだが、田中将大投手が2014年から2020年までプレーしたのを最後に縁がない状況が続いている。ブライアン・キャッシュマンGMは非常に気にしており、是が非でも誰か一人は獲ることを計画しているかもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

近年日本人選手のマーケットで成功を収めているのはロサンゼルス・ドジャースだ。

大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手を獲得し、同選手たちがチームの底上げに貢献したことで、ワールドシリーズ連覇を成し遂げることができた。

米国の中では日本から近いという地理的要因と気候は、日本人選手が移籍先に選ぶ要因の一つになっている。

対するヤンキースは米国の東側であり、辛辣な地元メディアの重圧が、日本人選手を遠ざけているとの見方もある。

キャッシュマンGMは痛感しており「我々は過去にも日本市場に参入してきた。

もう何年も前の話になるが、松井秀喜、黒田博樹、田中といった選手たちで成功を収めてきた。

しかし、その時期は過ぎ去った。

我々は近年の市場でも積極的に活動しているが、成果は出ていない。

日本人選手はドジャースでプレーすることを決意し、その後の成功に続いている」と述べている。

同紙によると、トップターゲットは今井達也投手（埼玉西武ライオンズ）だが、村上も補強候補に入っているという。

ただ、村上の場合は「どこで起用するのか？」という疑問符がつくようだ。

同紙は「噂は興味深いものの、現在の内野陣の中でどこにフィットするのかは謎だ。

経験のある三塁で起用し、現三塁手ライアン・マクマホンを外す形も考えられる。

マクマホンは2025年メジャー最高の三振率だったが、ゴールドグラブ級の守備力を見せており、そのまま残す理由にもなる。

村上の方が打撃力は期待できるが、守備は特にエリート級というわけではない。

むしろ、ヤンキースは2026年に向けて内野守備の強化が必要だ。

また、今季は本塁打頼みの攻撃が失敗したことから、よりコンタクト重視の打線への切り替えが求められている。

村上は本塁打を量産できる可能性があるため、そこに魅力を感じて獲得するかもしれないが、将来を考えるとベストな選択ではない可能性もある。

もう一つの選択肢は、一塁手として起用する案だ。

その場合はベン・ライスを捕手に回し、守備は素晴らしいが打撃が物足りないオースティン・ウェルズを外す形になるだろう。

2026年から本格的に起用する方針で動くのであれば、このような配置転換もあり得る」との見解を示している。

