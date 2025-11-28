ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの工藤大輝が22日、ニッポン放送のラジオ番組『Da-iCE 工藤大輝のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。『第67回 日本レコード大賞』の作曲賞受賞について語った。

工藤大輝 =提供写真

『日本レコード大賞』作曲賞受賞をきっかけに伝わってほしいこと

番組冒頭、『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務める喜びを語ったあと、工藤は「私、工藤大輝が誰なんじゃというリスナーの方もたくさんいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただこうと思っているのですが」と切り出し、「Da-iCEという5人組の男性アーティスト、巷ではダンス&ボーカルと呼ばれておりますグループのリーダーをやっております」と説明した。

続けて、「先日、私、工藤大輝と(グループの)メインボーカルの花村想太が作った曲『ノンフィクションズ』が、今年の『第67回 日本レコード大賞』の作曲賞をいただきまして」と言及し、「ダンス&ボーカルで作曲をしているということが、まだそんなに認知されていない気がしていて。バンドの方は当たり前のごとく、自分たちで曲を作るとみなさん思っていると思うんですけど、踊って歌ってる人たちで自分たちで作ってるという印象はない人が多いと思うんですよ」と、自身の印象を語る。

その上で、「そんな中で、この賞をいただけたことによって、僕らをはじめ、僕ら以外でも作ってる人がたくさんいるんで、ダンス&ボーカルも自分たちで曲を作る時代が来てるということが分かっていただけたらうれしいということで、非常に光栄なんですけど」と謝意を述べ、「これからもたくさん曲を作っていこうと思っております。ぜひその放送も観ていただけたらうれしいです」とメッセージを送った。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。