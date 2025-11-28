◆本記事はプロモーションが含まれています。

Amazon Haul（ホウル）は激安プチプラが買えるAmazonショッピングアプリ限定の新機能。3,000円以上で30％OFFのキャンペーン中！ 安全性・使い方・返品ルールやおすすめの人気商品、TEMU/SHEINとの違いも解説します。

Amazon Haulとは？ 激安アイテムが買える新サービス

「Amazon Haul（アマゾン ホウル）」は、2025年10月に始まったAmazonアプリ専用の新ショッピング機能です。ファッション・雑貨・日用品など、数十万点の商品がほとんど1,000円以下というプチプラ価格で購入できるのが特徴。さらに現在は2,000円以上で20％OFF、3,000円以上で30％OFFの期間限定キャンペーン実施中です。

このサービスは、海外通販「SHEIN」や「TEMU」などで人気の「トレンド×低価格」需要に対応するもの。激安価格ながらAmazon経由で決済・配送ができるため、安心感が高いことが最大の魅力と言えます。

Amazon Haulは怪しい？

激安すぎて不安…という声もありますが、Amazon Haulは国内Amazonが運営する公式機能のため安全性は高いといえます。通常Amazonと同じくA to Z保証が適用され、商品が届かない・破損している場合も対応可能。返品も商品到着から15日以内であれば申請できます。



一方で、商品によってはサイズ情報が少なかったり、縫製が荒いなど「価格相応」な品質だという声もあります。「Haul Global」表記の商品であれば、Amazon倉庫で検品されているので比較的安心です。



高品質・長期利用を求めるなら通常Amazon、「安く試す＆掘り出し物を見つけたい」ならHaul向きです。

TEMU・SHEINとの違いは？

Amazon Haulは「激安通販」という意味ではSHEIN・TEMUに近い存在ですが、「Amazonが運営している」「国内対応」「情報保護や返品ルールが明確」といった点で大きく異なります。



TEMUやSHEINは海外企業であり、商品数や価格の安さでは優位ですが、個人情報管理や返品手続きの複雑さに不安を感じるユーザーも多いのが現状です。Haulは現時点では商品数が少なめなものの、日本語サポート・Amazon決済・倉庫管理による安心感が強みになっています。



今後ラインナップが拡充されれば、激安ECの「国内版」として定番になるかもしれません。

【割引キャンペーン開催中！】まとめ買い＋ブラックフライデーで最大60%OFF

Amazon Haulでは現在、2種類のキャンペーンが開催中です！

【オープン記念最大30%OFF】

まずはオープン記念として、2,000円以上の購入で20％OFF、3,000円以上で30％OFFの割引が適用されます。1点あたりの単価が安いので、まとめ買いにおすすめのキャンペーンです。

【ブラックフライデー期間中30%OFF】

2025年のブラックフライデー開催期間中、Amazon Haulでも1,000円以上購入で30%の割引が適用されます。オープン記念と併用可能なので、期間中は最大60%OFFと超お買い得に！

どちらのキャンペーンも期間は2025年12月1日（午前11:59）まで。すべての商品が対象で、購入時に自動適用されるので安心です。ぜひこの機会にAmazon Haulを試してみてください！