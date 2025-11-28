今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手には、複数のMLB球団が興味を示している。中でもサンフランシスコ・ジャイアンツは、MLB幹部の多くが予想している移籍先候補であり、将来的には日本人選手獲りで、ロサンゼルス・ドジャースの対抗馬となり得る存在のようだ。米メディア『サンフランシスコ・クロニクル』が報じている。

米メディア『ESPN』が行ったアンケート調査において、MLB幹部16人のうち5人が今井のジャイアンツ行きを予測していた。

ただ、ジャイアンツは過去に大谷翔平選手や山本由伸投手の獲得に乗り出しながら、いずれも失敗に終わったチームである。

同メディアは「過去には韓国人選手のイ・ジョンフ獲得に成功したことがある。

それでもアジア市場の主役は、すっかりドジャースに奪われてしまっている。

特に大谷が加入してからは、その傾向がより顕著だ」との見解を示している。

ジャイアンツは日本人選手に選ばれていないが、同メディアは「サンフランシスコは日本や韓国からの直行便があり、ベイエリアの文化的多様性もあるため、太平洋を渡る選手たちにとって魅力的な移籍先になれると考えられる」と強気だ。

トップターゲットは今井だが、同じく埼玉西武ライオンズの高橋光成投手も候補の一人だという。

村上宗隆内野手（東京ヤクルトスワローズ）、岡本和真内野手（読売ジャイアンツ）の獲得には消極的な模様。

いずれにしても、ジャイアンツが日本人選手の誰か一人と契約することで、それがドジャースから主力の座を奪うきっかけになるかもしれない。

