西武は28日、2026年2月11日(水・祝)、13日(金)、14日(土)、15日(日)の4日間と2月21日(土)と22日(日)の2日間に、ゴルフイベント「LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9」と新企画「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」を開催決定を発表した。来年は今年ご好評いただいた打ちっぱなしに加えて、スタンドからのアプローチショットでスコアを競う「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」が新たに開催される。

2月21日(土)と22日(日)に開催の新企画「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」は、スタンド内の9つのティーイングエリアからグラウンド内のグリーンを狙いスコアを競う競技。た、ライオンズOBの石毛宏典氏らが両日3名ずつ登場し、21日(土)には、ゴルフ好きでベストスコアは81というレスリング女子元日本代表の吉田沙保里さんをゲストとして登場し、イベントを盛り上げる。

プロゴルファーやゴルフ好きのアスリートなど2日間で総勢12名のゲストが登場。回につき17名の参加が可能で、ゲストとともにスコアを競い、後日球団Webサイトで結果発表を行う。待ち時間にはゲストとの交流ができ、プレミアムラウンジでのブッフェ(軽食)も利用できる。

2月11日(水・祝) 、13日(金)、14日(土)、15日(日)に開催の「LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9」は、外野エリアに設置された9つのターゲットフラッグを狙い、ホームベース付近から1時間、ゴルフの打ちっぱなしを体験できる。また、昨年に引きつづき2月11日(水・祝)、14日(土)、15日(日)にライオンズOBとふれあえるファンミーティング「LIONS PREMIUM FAN MEETING」を開催する。「アメリカン・エキスプレス プレミアム® ラウンジ」にて石毛宏典氏や辻󠄀発彦氏らが参加する、ライオンズOBのトークショーや写真撮影会、サイン会などを楽しむことができる。

球団公式パフォーマーのbluelegendsによる「STADIUM TOUR」も開催し、各日2部制の各部30名限定で公式戦期間中には入ることができないエリアを中心に案内する。