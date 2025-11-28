27日、北海道日本ハムファイターズから国内フリーエージェント（FA）権を行使し、読売ジャイアンツへ移籍した松本剛が東京都内のホテルで入団記者会見を行った。背番号は「9」に決定した。

松本は、2011年ドラフト2位で帝京高から入団。2017年に一軍で115試合に出場し、初の規定打席に到達。リーグ10位の打率.274を記録し、飛躍を果たした。

新庄剛志監督が就任した2022年シーズンに開幕4番に大抜擢されると、この年117試合に出場。打率.347で首位打者とベストナインを獲得した。

好打に加えて盗塁や犠打などの小技も武器に外野のレギュラーを掴むと、同年オフからは選手会長も務めるなど、中心選手としてチーム再建の原動力となった。

一方、今季は66試合の出場で打率.188、0本塁打と大きく数字を落としていた。プロ14年間で通算773試合に出場。608安打で打率.265、14本塁打、71盗塁、80犠打の成績を残した。

加入する巨人は、外野手に課題を抱えている。123試合に出場してチームトップの17本塁打&51打点をマークしたトレイ・キャベッジを中心に、ベテランの丸佳浩、若手の中山礼都らが続くが、選手層の薄さは否めない。

佐々木俊輔、浅野翔吾、岡田悠希らの突き上げへの期待に加え、今秋のドラフト会議でも4位で三拍子そろった外野手の皆川岳飛（中央大）を獲得しているが、核となり得る存在としてベテランの松本が加わる意義はあるだろう。

松本は入団会見で巨人への移籍を決めた理由を「最初に声をかけていただいて、来季戦力になってほしい、と阿部監督から直接言っていただいた。もう一度自分を鍛え直してチャレンジしたいという思いが正直強かった」と語った。

背番号9については「すごくうれしかった」と話し、「ジャイアンツファンで育ってきたので、９番といえば清水（隆行）さん、亀井（善行）さんというイメージが自分の中ですごくあって、その背番号を背負わせていただいてレギュラーとして引っ張っていきたいなという気持ち」と決意を述べた。

2年ぶりのリーグ優勝と14年ぶりの日本一を目指す巨人は昨年の甲斐拓也に続き、2年連続でFA選手獲得となった。来季は阿部慎之助監督の3年目。是が非でも結果を残すために補強を続ける「球界の盟主」から、今後も目が離せない。

