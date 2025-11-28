楽天は28日、宋家豪（33）と2026シーズンの選手契約を締結したことを発表した。
宋家豪は球団を通じ「来年で私が楽天イーグルスに加入して11年目を迎えます。私自身、そして家族も東北・仙台がとても大好きで、この街にいつも温かく迎えていただき、心より感謝しています。来季は何よりも健康を保ち、万全な状態の宋家豪でシーズンに臨みたいと思っています。チームのために引き続き全力で頑張りますので、来年もよろしくお願いいたします」とコメントした。
