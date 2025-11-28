リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、次戦に向けたメンバー編成について言及した。27日、イギリスメディア『スカイ』が伝えている。

26日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、PSVに『アンフィールド』で1－4の完敗を喫したリヴァプール。直近の公式戦12試合で9敗目を記録した同クラブは、就任2年目を迎えたスロット監督の下で大きな試練に直面している。

去就をめぐる報道が過熱中のオランダ指揮官は、PSV戦後に実施されたフロント陣との話し合いについて、「ここに来てからずっと同じ会話をしている」と普段通りの内容であったと説明。私たちは戦い続け、改善に努める」と述べつつ、「試合に勝つために必要な答えを探そうとしているが、最終的にはこのクラブの信念を貫くことが大事だ」と見解を示した。

また、「良いプレーができた時は、自分たちへご褒美を与えられたらとも思う。人々はうまくいっていない部分ばかりに目を向ける」ともコメント。前向きな姿勢を示した一方、「小さなミスがすぐに失点に繋がってしまう。これは非常に悪い状況だ」とチームの課題を口にしている。

さらに、30日のウェストハム戦で日本代表MF遠藤航ら控え選手を起用する可能性についても言及。「彼らは毎日トレーニングをしており、その中で実力を証明できる。ただ、（選手を）変えなければ『もっと変えるべきだ』と言われるし、以前何試か負けた時に数人を入れ替えたら逆に批判された」と慎重な様子をうかがわせつつ、「検討はしているが、日曜日にどうするか最終的な答えはまだ言えない」と語った。