「ライバルの名簿から選ぶ」ドジャース、クローザー引き抜きを狙う！？　…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きをみせるか注目されている。主な補強ポイントはリリーフ、外野とされているが、リリーフについてはライバルのクローザーを引き抜く展開もあり得るかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、サンディエゴ・パドレスからフリーエージェント（FA）になっているロベルト・スアレス投手。今季ナショナルリーグ最多の40セーブをマークしたクローザーで、仮に加入となればブルペンはもちろん、大谷ら先発陣にも好影響を及ぼすことが濃厚だ。

同メディアは「タナー・スコット投手の初年度が悲惨な結果に終わり、ドジャースは今、リリーフに再び巨額を投じるかどうか検討している。ある記者はドジャースがそうするだろうと信じているだけでなく、同地区最大のライバルの選手名簿から選ぶだろうとも考えている」と言及。

続けて、「ジアスレチックのアンディ・マカロー記者は、ドジャースがスアレスと契約するだろうと予想した」としつつ、「スコットが大失敗を喫した後、ドジャースは本当にリリーフと長期契約を結びたいのだろうか？もちろん、（エドウィン・）ディアス投手はスコットよりもはるかに輝かしい経歴を持っている。しかし、スアレスも同様であり、おそらくディアスよりもコストが低く、契約年数も短いだろう」というマカロー記者の見解を伝えている。

