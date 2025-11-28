大阪府の南東、奈良県と和歌山県の県境に位置する河内長野市(かわちながのし)は、面積の7割が森林という自然豊かなまち。多くの国宝や文化財が現存し、歴史の舞台となった寺社や山城が遺されるなど、まちの至るところでいにしえの息吹を感じることができます。

今回は、河内長野市にある国宝を有する寺院「観心寺(かんしんじ)」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

日本遺産の構成文化財! 「観心寺」について

観心寺

・大阪府河内長野市寺元475

・アクセス：【公共交通機関】南海高野線・近鉄長野線「河内長野駅」から南海バス小深線「金剛山ロープウェイ前行」または小吹台団地線「小吹台行」に乗車、バス停留所「観心寺」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大阪・奈良・和歌山の三県の境に位置し、西暦701年に修験道(しゅげんどう)の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)が開創し、後に弘法大師空海が真言宗の道場とした寺院「観心寺」。南北朝時代に活躍した武将「楠木正成(くすのきまさしげ)」のゆかりの寺でもあります。

本尊如意輪観音菩薩(ほんぞんにょいりんかんのんぼさつ)、金堂、観心寺勘録縁起資財帳(かんしんじかんろくえんぎしざいちょう)の3つの国宝を擁し、金銅釈迦如来など多数の重要文化財、大阪府指定文化財が保存されています。

また、境内には弘法大師の筆頭弟子道興大師実恵(じちえ／じつえ)の墓、楠木正成の墓、第九十七代後村上天皇の御陵などがあり、日本遺産の構成文化財に選定されています。

毎月最終土曜日の9時～10時には「阿字観(あじかん)」という瞑想体験、10時半～12時には絵写経体験ができるのも魅力の一つです。

自治体からのメッセージ

国宝や文化財などを観に、遠方からも多数の来訪者がおられる一方、敷居が高いと感じる方もたくさんいるはず。まずは瞑想体験や、創作精進料理などから気軽に親しんでいただき、河内長野市にお越しいただくきっかけにしてください。

河内長野市のふるさと納税返礼品について

「観心寺」で瞑想体験と精進料理を堪能できるふるさと納税特別プランと、同寺が監修に参加した薬膳精進カレーを紹介します。

【令和7年12月実施分】観心寺「瞑想体験＋創作精進料理KU-RI」で心と体のデトックス(ふるさと納税特別プラン)

・提供事業者：河内長野市

・内容量：体験チケット1枚

・寄附金額：3万5,000円

日本遺産「中世に出逢えるまち」の構成文化財である「観心寺」を舞台に、国宝・金堂内陣での住職による解説や、国宝の建物や秘仏に囲まれながら心を整える瞑想など、観心寺でしか味わえない特別な体験ができるプランです。予約困難な創作精進料理店「KU-RI」では、地元野菜の創作料理と歴史ある空間で心静かに余韻を味わう時間を堪能できます。

歴史と生姜が香る 薬膳精進カレー

・提供事業者：一富士ケータリング株式会社

・内容量：1個180g×5個

・寄附金額：1万円

河内長野を代表する寺院である延命寺・観心寺・金剛寺の3住職発案のもと、観心寺旧子院槙本院(きゅうしいんまきもといん)を活用した人気レストラン「創作精進料理 KU-RI」監修の薬膳精進カレーが、手軽なレトルトで味わえます。刻み生姜がピリッと効いた、肉・魚・五辛(にんにく・にら・らっきょう・ねぎ・たまねぎ)不使用の身体に優しいキーマ風カレーです。

今回は大阪府河内長野市の観光スポット「観心寺」と、返礼品を紹介しました。3つの国宝、多数の重要文化財、大阪府指定文化財が保存されている日本遺産の構成文化財のお寺です。参拝のほか、絵写経や阿字観を体験できます。ふるさと納税特別プランとして瞑想体験と創作精進料理を堪能し、心と体のデトックスができる体験型返礼品も提供されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者