「投手不足の球団が必ずいる」千賀滉大放出は今が最適？　怪我の多さは懸…

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフにトレード要員として放出される可能性がある。確かな実力はあるものの、故障がちな選手であるため、このタイミングで手放すのは理にかなっていると、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。

千賀は2023シーズン、新人ながら印象的な活躍を見せ、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入った。

しかし、翌年には怪我による離脱で1試合の先発にとどまってしまう。

今季はシーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残したが、再び故障して、成績悪化を招いてしまった。

最も異変が起きているのは球速だ。

同メディアは「時速94.8マイルという数字は、警告灯が点滅しているようなものだ。

2023年と比べて1.1マイルも落ちている。

プレッシャーのかかる場面で投げる投手にとって、球速の落ちは崖から転落する最初の一歩になりかねない」と指摘している。

続けて「表面的な数字だけを見れば、千賀は十分やれていると思うかもしれない。

今季は113.1回で防御率3.02であり、一見すると頼れる2番手先発のような数字だ。

しかし、賢いフロントは防御率では判断せず、未来を示す指標を見る。

奪三振が減って四球が増えれば、ピンチを切り抜けるには運と守備に頼るしかない。

“ゴーストフォーク”は彼の武器だが、速球を警戒されなければ効果は激減する。

球速が落ち、コントロールが乱れれば、打者はミスを待つだけだ」と伝えている。

メッツにとっては千賀を手放す時期かもしれないが、他球団から見ると、まだ魅力的に映る部分はあるようだ。

同メディアは「交渉では防御率を武器にできる。

我々なら彼を復活させられる。起用法でカバーできる。と思い込む投手不足の球団が必ずいる。

メッツはその相手を今すぐ見つけなければならない」と提言している。

