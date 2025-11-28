ベティスに所属するスペイン代表MFイスコが27日、ユトレヒト（オランダ）との一戦で負傷交代となった。

ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が行われ、ベティスはホームでユトレヒトと対戦。試合は前半終了間際の45分にクチョ・エルナンデスの得点でベティスが先制し、後半立ち上がりの50分にはアブデ・エザルズリが追加点を挙げる。直後に1点を返されたベティスだったが、最後までリードを保ってゲームは終了。今大会3勝目を掴み取り、EL無敗を継続した。

開幕前のプレシーズンマッチで左腓骨を骨折し、今月23日のラ・リーガ第13節ジローナ戦で今シーズン初出場を果たしていたイスコ。ユトレヒト戦では復帰後初先発を飾り、マヌエル・ペレグリーニ監督から中盤の一角に配置された。

しかし、開始2分足らずで同僚のソフィアン・アムラバトと激しく交錯。イスコは足を気にしながらプレーを続けたものの、6分にピッチへと座り込んでしまう。その後は治療を経て再度プレーを続行したが、10分に負傷交代を余儀なくされた。また、イスコと交錯したアムラバトも5分後に負傷交代している。

イスコは23日にベティスとの契約を2028年夏まで延長したばかり。スタッフに両肩を担がれる形でロッカールームへと引き上げており、スペイン紙『マルカ』によれば右足のすねに重度の打撲を負ったという。なお、同選手は明日に追加の検査を行う模様。状態に注目が集まる。