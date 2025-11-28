ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が27日に行われ、フライブルク（ドイツ）は敵地でヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）と対戦した。

フライブルクはEL・リーグフェーズ第4節までを戦い、3勝1分けで無敗をキープし、現在はELで連勝中。また、首位ミッティラン（デンマーク）と勝ち点「2」差の2位につけており、この試合に勝利すれば首位浮上の可能性もある。日本代表FW鈴木唯人は、その重要な一戦に先発出場した。

対するヴィクトリア・プルゼニも、フライブルクと同じく2勝2分けと無敗を継続。第3節ではセリエA首位のローマ（イタリア）を2－1で下しており、実力は確かだ。

試合は、フライブルクが主導権を握る展開となったが、得点が生まれないまま時計の針が進んでいく。前半の終盤になるとヴィクトリア・プルゼニが巻き返し、フライブルクのDFラインの背後に空いたスペースを使うようになり、徐々にチャンスを作り始める。

一方のフライブルクは、何度かシュートまで持ち込む場面があったものの得点を奪うことはできず。前半はこのまま両チームともにスコアレスで終えた。

後半に入っても、ヴィクトリア・プルゼニはフライブルクの最終ラインの背後を狙いながら、得点の糸口を探る。対するフライブルクもミドルサードで守備ブロックを敷きつつ、ボール保持時にはパスワークからゴールに迫ろうとしていくが、相手の守備を崩し切ることができない。

その後、両チームがお互いにチャンスシーンを迎えながらも、0－0のまま試合終了。フライブルクはヴィクトリア・プルゼニと引き分け、順位を2位から3位に落とした。なお、鈴木唯人は69分までプレーした。

次節は両チームともに12月11日に行われ、ヴィクトリア・プルゼニはアウェイでパナシナイコス（ギリシャ）と対戦。フライブルクはホームで日本代表MF北野颯太らを擁するザルツブルク（オーストリア）と対戦する。

【スコア】

ヴィクトリア・プルゼニ 0－0 フライブルク

【得点者】

なし