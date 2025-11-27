◆本記事はプロモーションが含まれています。

忙しい日々を過ごしていると、部屋が散らかったり片付かなかったりしますよね。

「家のごちゃごちゃを解消したい」「もっと整頓したい」と思っている人におすすめなのが、山崎実業の商品です！

持っているかどうかで暮らしのストレスが大きく変わり、快適に暮らせるようになるので、注目して損はないでしょう。

「家がきれいになった」「部屋が整頓できた」と人気の山崎実業のアイテムがこちら！

「あったらいいな」を叶えてくれる便利な商品を豊富に取り扱うブランドとして、厚い支持を集めているインテリア雑貨メーカー『山崎実業』。

白や黒を貴重にしたシンプルなデザインも人気の理由で、「どんなインテリアにも合わせやすい」と愛用者が続出しています。

「こういうのを探していた！」という商品が安くなっているかもしれないので、欲しいものがあるかどうかチェックしてみてくださいね。

山崎実業 ポリ袋ホルダー

画像引用元：Amazon販売ページ

「料理中に出る野菜くずやゴミを手早く捨てたい」「一時的にゴミ箱が欲しい」という時にぴったり。

ポリ袋をかけるだけで、不要物を「ぽいっ」とできる簡易的なゴミ箱になるホルダーです。

キッチンやリビング、寝室、会社のデスクなど、場所を選ばずに使えてGOOD。

ゴミ箱としてだけでなく、グラスを乾かしたり保存袋への入れ替えに使えたり、実用性に長けていたりするのも魅力でしょう。

使わない時は折りたたんで収納できるので、邪魔にならないのも嬉しいですね。非常に便利で、山崎実業らしい商品の1つです。

山崎実業 戸棚下 収納ラック

画像引用元：Amazon販売ページ

「収納棚のデッドスペースを生かしたい」「もっと使いやすくしたい」のなら、この商品が手放せなくなるかもしれません。

戸棚下用の収納ラックを取り付けるだけで、ラップや布巾、タッパー、弁当箱といった、置き場所に困りがちなグッズが簡単に整頓できます。

棚を開け閉めする手間や奥から取り出す面倒がなくなり、キッチン周りの動線がすっきりしますよ。

しかも耐荷重が2kgもあり、フライパンなどの調理器具を置くのにもぴったり。暮らしのストレスがグッと減りそうな商品ですね。

山崎実業 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組

画像引用元：Amazon販売ページ

「洗濯物を干すスペースが狭すぎる」「部屋干ししたいけれど、リビングには干したくない」そんな悩みがこの商品で一気に解決。バスルームが洗濯物を干すスペースに早変わりします。

物干しだけでなく、ホルダーについたフックを使えば、バスグッズやハンガーなどをかけることもでき非常に便利ですよ。

固定用マグネットのパワーは強力で、ズレたり落ちたりしにくく、安心して使えるのもGOODです。

洗濯物を干すスペースを広くしたい人は、お得に買えるこの機会にチェックしてみてください。

山崎実業(Yamazaki) ケーブルボックス

画像引用元：Amazon販売ページ

電源タップや充電アダプターなど、ケーブルまわりの見た目を「すっきりさせたい」と思っているなら、この商品がうってつけ。

ゲーム機を充電ドッグごと収納したり、コントローラーやソフトを入れたりすることができます。

快適でスタイリッシュな空間を演出するだけでなく、ホコリがたまりにくくなるため、電源火災の予防にもなるのもポイント。

熱に強く燃えにくい素材を使用しており、正面と側面にある通気口からボックス内部の熱を放出できるので安心して使えますよ。

部屋の数だけ欲しくなる便利グッズかもしれませんね。

山崎実業 マグネット キーフック & トレイ

画像引用元：Amazon販売ページ

この商品の魅力は、車や自転車の鍵、印鑑、ペン、帽子、折りたたみ傘、温度計、サングラス、折りたたみ傘など、玄関にあると便利なものをまとめて収納できること。

部屋から物を探す手間なく、配達物の対応や身支度がスムーズにできます。

強力マグネットで固定でき、ドアを開閉してもズレにくく、使い勝手がいいですよ。

「手間なく準備できるようになった」「物の置き場所が決まって探す時間がなくなった」と評判です。

山崎実業 マグネット バスルーム ラック ワイド

画像引用元：Amazon販売ページ

浴室壁面にマグネットで「ピタッ」と貼り付けるだけでOK。

ディスペンサーボトルはもちろん、石けん、歯ブラシ、タンブラーなどの収納にも便利なラックです。

小物を引っ掛けられるフックが2個ついているのも、使い手目線にこだわっている山崎実業らしい工夫ですね。

バスブラシや水切りワイパーといった掃除道具を吊るしておけば、必要な時に「サッ」と使えてラクですよ。

「浴室を広く使ったりすっきりさせたい」「水垢のヌメヌメを防ぎたい」という人にぴったりでしょう。

山崎実業 洗濯機 排水トラップ ホコリ防止 カバー

画像引用元：Amazon販売ページ

「こういうのが欲しかった！」「ずっとストレスだったことが解消された」と大人気。

洗濯機の排水トラップに髪の毛やホコリが溜まるのを防ぐカバーです。

使い方は簡単で、パイプに商品を差し込めばOK。

設置場所の太さに合わせたカットガイドが裏面についており調整も簡単です。

日々の掃除はカバーの上についた汚れを「サッ」と拭き取るだけ。中性洗剤で洗えるので衛生的に使い続けられますよ。

シンク下の排水管周りにできた隙間から虫が侵入するのも防げる便利な商品です。

年末最後のAmazonビッグセール『Amazon ブラックフライデー』が開催中！

画像引用元：Amazon販売ページ

『Amazon ブラックフライデー』は、Amazonが開催するビッグイベントの1つ。

年末最後の特別なセールだけあって、人気ブランドから定番商品まで、あらゆるジャンルのアイテムがお買い得価格になります。

このタイミングを逃してしまうのはもったいないので、今のうちにどんな商品が安くなっているのかだけでもチェックしてみてくださいね。

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。