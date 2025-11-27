大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季後半戦で、先発ローテーションを6名で回して戦った。先発陣が充実しているからこそ可能な戦略だったが、球団側は来季も先発ローテ6人制を継続することを検討しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースの先発ローテは今季強力な存在になると予想されており、時折の困難にもかかわらず、最終的にはその通りになった。シーズン後半に入り、特に大谷がマウンドに復帰したことで投手陣が健康を取り戻すと、6人ローテを採用し、全員に十分なイニングを割り振れるようにした」と言及。

続けて、「南カリフォルニアニュースグループのジェフ・フレッチャー記者によると、ブランドン・ゴームズGMはチームの他の動きや投手陣の健康状態次第では、来季も6人ローテを維持することを検討すると述べた、クレイトン・カーショー投手の引退、トニー・ゴンソリン投手の退団、そして補強の可能性を考慮しても、来季の先発陣は既に過密状態になっていると推測される」としつつ、「もちろん検討対象になるが、状況次第だ」というゴームズGMのコメントを伝えている。

来季の先発ローテは順当なら大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の4名は当確で、残りの枠を佐々木朗希投手ら複数名が争うとみられているが、今後の展開にも要注目だ。

