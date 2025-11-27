日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今季の現役ドラフトで特に注目したいパシフィック・リーグの野手を紹介したい。

井上朋也

[caption id="attachment_239898" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの井上朋也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／89kg

・生年月日：2003年1月28日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2020年ドラフト1位（ソフトバンク）

ドラフト1位入団を果たした井上朋也。高卒5年目となり、一軍での結果が求められる時期を迎えている。

名門・花咲徳栄高では1年時からレギュラーを担い、高校通算50本塁打を記録。世代屈指の長距離砲として高い評価を得て、2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。

高卒3年目の2023年に一軍デビューし、15試合の出場ながら打率.263、1本塁打、3打点をマーク。

翌2024年もファームが主戦場となったが、二軍では94試合出場、打率.288、4本塁打、41打点、6盗塁と確かな成長を示した。

高卒5年目の今季は、一軍での飛躍が期待されていたが、8試合の出場で打率.125（24打数3安打）と苦しんだ。

一方、ファームでは96試合の出場で打率.276、6本塁打、62打点と前年に続き、優秀な成績を収めた。

ソフトバンクは、今年のドラフト会議で強打の三塁手・髙橋隆慶（JR東日本）を指名。チームの選手層を考慮すると、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

【関連記事】

【了】