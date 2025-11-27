乃木坂46賀喜遥香「ずっと応援していただけるグループでいたい」リスナーからのメッセージに感謝

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月20日（木）の放送では、“和の講師”井上和（いのうえ・なぎ）と一緒に「逆電握手会」をお届けしました。賀喜：今回の授業は「逆電握手会」です！井上：これは、いわゆる顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催される“ラジオのなかの握手会”です。実際に握手はできないけど、私たちと電話をつないで会話の握手をする授業となっています！賀喜：今夜も「私たちと話したい！」っていう生徒（リスナー）が逆電レーンに並んでくれています。今日も寒いなか並んでくれているみたいなので、早速電話をしていきましょう！賀喜：出るかな？井上：もしもーし？リスナー：もしもし？賀喜：お！ 乃木坂46の賀喜遥香と？井上：井上和です！リスナー：53歳 ラジオネーム：かきなぎ推しのあゆたんです。賀喜＆井上：ありがとうございます～。賀喜：“かきなぎ推し”ということは、賀喜と和推しということでいいんですよね（笑）？井上：そのまま受け取ってもよろしいでしょうか？リスナー：大丈夫です！賀喜＆井上：うわぁうれしい！ ありがとうございます！賀喜：いつ頃から私たちのことを知ってくださったのですか？リスナー：乃木坂46を知ったきっかけが、友達に「生駒（里奈）ちゃんの卒業公演のライブビューイングに一緒に行ってくれないか」と言われて、もともと私はアイドルオタクだったので「いいよ」って行ったら、メンバーとファンのコールの一体感がすごくて「なんだこれ！」って感動して。そこから握手会に行くようになって、4期生加入と同時に本格的に乃木坂46のファンになりました。賀喜：そうだったんですね！ 長い間応援していただいてうれしいです。メッセージを送ってきてくださったのは、どういう理由でしょうか？リスナー：かっきー先生とにゃん先生に感謝を伝えたくてメッセージを送りました。井上：何だろう？リスナー：きっかけになった友達は、ライブをあちこち観に行ったり、ずっと一緒にいたんですけど、5期生がやっていたセーラームーンの舞台（乃木坂46“5期生”版 ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」2024）の初日を2人で観に行って、その2日後に急に亡くなっちゃって。その子がきっかけでファンになったので、現場に行くのもやめようかなと思った時期もあったんですけど、その子のおかげでファンになった乃木坂46をこのまま離れるのはどうかなと思って。メンバーの頑張りもそうだし、ファンがいてこそのメンバーかなと思ったりもしたので、亡くなった友達も天国から見てくれているかなと。何よりも乃木坂46が好きだったので「一緒にいるつもりで応援していこう」と思って、今も応援しています。あと、先が見えなくなっていたときに、2人が「アニメが好きだよ！」とか「プラモが好きだよ！」って言ってくれて、もともと私もアニメファンだったり、プラモも作ったりしていたので、改めて掘り起こしてアニメを観たり、プラモも作ろうかなって思えたので、そういう生きがいをくれた2人に感謝しています。賀喜：うわー、ありがとうございます。井上：うれしいです。この活動していると、「自分という存在が、どこにどういうふうに届いているんだろう？」と思うことって結構あるじゃないですか。賀喜：そうだね。井上：でも今回、こうやって感謝を伝えていただけて、すごく私も「頑張って良かった」ってすごく思いましたし、これから先も、もっと頑張っていこうってすごく思いました。賀喜：そうだね。私も活動しているなかでも、どうしても1人で抱え込んじゃうこととか、1人じゃないのに「1人なのかも……」って思っちゃうときがあって。でも、そのときにメンバーやファンの方に声をかけてもらって「1人じゃないんだ」と思うことを実感して生きてきた7年間だったから……。私の存在というか、乃木坂46がリスナーさんのお力になれたというか、リスナーさんを1人にさせなかったっていうのがうれしい。井上：そうですね。賀喜：だから、これからもずっと応援していただけるようなグループでいたいなって思います。井上：遥香さんも言っていましたけど、乃木坂46って誰も1人にさせてくれないグループじゃないですか（笑）。賀喜：そうだね、温かいよね。井上：本当に温かいグループなので、何年も何年もずっと、そういうグループであり続けます！賀喜：うん！ ずっと見ていてほしいですし、2人への感謝を聞けてすごくうれしいです。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info