“歌謡界のファッションリーダー”伊達悠太、最新曲「逢えなくていいから」がオリコン演歌・歌謡シングルランキング1位獲得！

“歌謡界のファッションリーダー”伊達悠太が、最新曲「逢えなくていいから」の追撃盤がオリコン週間演歌・歌謡シングルランキング(2025/12/1付)で1位を獲得しました。11月30日（日）に迎える自身の誕生日を前に、ファンへのサプライズをプレゼントしました。歌手・伊達悠太の最新曲「逢えなくていいから」追撃盤が、オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング(2025/12/1付)で1位を獲得しました。「逢えなくていいから」は、男らしさの中にある優しさ、伊達らしさを最大限に引き出した1曲です。また、追撃盤に収録されているカップリング曲「夜叉の岬」は、作詞に日野浦かなで、作曲に木村竜蔵を迎えた意欲作。今作で1位を獲得できたことに伊達は「まだ夢を見ているような信じられない気持ち」と嬉しさを噛み締めていました。伊達は、ハスキーな歌声と弾けるビッグスマイルで人気を博し、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長中の若手演歌歌手です。わずか16歳で北海道・伊達市から単身上京し、下積み生活を経験。昨年4月には、地元北海道・伊達市の観光大使にも就任。2025年は、韓国で高視聴率を記録した音楽オーディション番組「現役歌王」の日本版「現役歌王ＪＡＰＡＮ」(ＢＳ日テレで放送)に出場。惜しくも優勝は逃したものの、YouTubeにアップされた歌唱動画に反響が多数寄せられました。11月30日（日）には、38歳の誕生日を迎える伊達。来る誕生日を目前に、1位獲得の報せはファンへのサプライズプレゼントになったことでしょう。伊達は「これからも聞いてくださる皆様の心に寄り添える歌を歌っていきたい」とさらなる意欲を見せていました。まだ夢をみているような信じられない気持ちでいるのが本音です。お一人お一人の熱い応援が最高な結果となり、感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちを忘れず、皆様の心に寄り添える歌を唄えるよう邁進します！たくさんの感謝を心から…ありがとうございます！ハッピースマイルワッショイ！好評発売中仕様：CDシングル価格：1,550円（税込）1.逢えなくていいから 作詞：朝比奈京仔 / 作曲：杉本眞人 / 編曲：猪股義周2.夜叉の岬 作詞：日野浦かなで / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：矢田部 正3.逢えなくていいから（オリジナルカラオケ）4.逢えなくていいから（メロ入りカラオケ）5.夜叉の岬（オリジナルカラオケ）テイチクエンタテインメント： https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/date伊達悠太オフィシャルサイト： https://www.noreason.jp/tag/dateyuta/伊達悠太オフィシャルYouTubeチャンネル「伊達悠太ちゃんねる」：https://www.youtube.com/channel/UCaiEdHR4RRYWTRmD-nqEBQgオフィシャルブログ：https://ameblo.jp/dateyu-ta/公式X：＠date_uta公式インスタグラム：＠dateyuta1130