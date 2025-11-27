「ほんまに生きていてくれてArigato！」新しい学校のリーダーズ SUZUKA、誕生日を前にMIZYUに溢れんばかりの感謝

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。11月24日（月・祝）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。ここでは、11月29日（土）に誕生日を迎えるSUZUKAにMIZYUがたくさんのArigato！を伝えました。MIZYU：11月といえば、11月29日！ SUZUKAのバースデー！ SUZUKAちゃん、誕生日ですよ!?SUZUKA：もう何歳になるんですか？MIZYU：何歳になるんですか？ こっちが聞いても良いですか？SUZUKA：24ちゃいです。MIZYU：ということで、SUZUKAさんに向けて、Arigato！していきたいと思います。SUZUKA：えー、そんな贅沢な！ いいんですか？MIZYU：何からしようかな。じゃあ、KANONの気持ちになってArigato！するね。KANONです！ はっ！ KANONです！SUZUKA：KANONさんですか？MIZYU：まりちゃん〜。SUZUKA：まりちゃんって呼ばれています（笑）。MIZYU：いつも肩車のときに、太ももで顔挟んでくれてArigato！SUZUKA：ドMか！MIZYU：顔を太ももで挟んでくれるから、私はアドレナリンが出ているんだ。だからいつもArigato！SUZUKA：全然いいよ、これからもやるよ！ こちらこそありがとう。股に入ってくれてArigato！MIZYU：次はRINちゃん。RINちゃんを降ろしますね。SUZUKA：RINちゃん降ろしてください。MIZYU：RINちゃんの真似ってめっちゃ難しいな。SUZUKA：RINちゃんになんか貢献できているのかな、私？MIZYU：もちろんできてるよ。SUZUKA：そんな悩まなくても良いけどね。MIZYUからのArigato！でも良いですよ。MIZYU：ちょっとね、RINちゃんは1回スキップしましょう。取りあえずMIZYUちゃんから……MIZYUです。SUZUKAさん、いつも……。SUZUKA：え〜？MIZYU：もうたくさんのArigato！があるんですけれども。胸の内をシェアし合ったり、美味しいものとかもシェアし合ったりとか。そのときの気分に合わせていろんな感情をシェアして、ステージに向かうときも、静と動の感情がこんなに両極端な私たちですけれども、なんかわかり合えちゃうみたいな？ わかり合っちゃってる日々をArigato！SUZUKA：こちらこそ、ありがとうございます。MIZYU：いや、日々Arigato！ですよ、ほんとに。SUZUKA：ほんまにもう、日々Arigato！や。わしの方がMIZYUにArigato！を伝えたいぐらいやもん。ほんまに生きていてくれてArigato！MIZYU：でも、本当にArigato！って日々伝え合っているよね？SUZUKA：さっきも伝え合っていたよね。MIZYU：ちょっと恥ずかしいんだけど、恥ずかしくないぐらい伝え合っちゃっている日々。SUZUKA：これからもね、日々Arigato！を伝えていきましょう。MIZYU：24歳のSUZUKAともたくさん育んでいきたいと思います！SUZUKA：よろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info