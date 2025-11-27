岩田剛典「映画は、映画館で観るために作っているので…」年間100本以上映画館で観る“映画館オタク”リスナーへ送るスクリーンへの強い思い

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（三代目JSB）の岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。映画館の魅力などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が未来にも残してほしいものは映画館です。私は映画館に行くと年間100本以上映画を観るくらいの映画館オタクなのですが、配信アプリで映画を観る人が増えたせいか、年々映画館の数が減ってきているのが寂しいです。あの大きなスクリーンは、これから先もずっと存在し続けてほしいです。岩ちゃんは俳優として映画館に思い入れはありますか？

＜岩田からのメッセージ＞

素敵ですね！ 僕も未来に残したいものとして映画館、すごくわかります。映画って映画館で観るために作っているんですよ。もちろんブルーレイや配信もいいんですが、音響とかスクリーンサイズ、画面の質感とか、映画館ならではの体験があるんですよね。

制作側の1人として言うと、各部署のプロフェッショナルが自分の思いを注いだ結果が作品になっているんですよね。その思いを汲んでほしい気持ちも含めて、やっぱり映画館で観てほしいなと思います。

やっぱり、映画館ってワクワクしません？ 予約して席を取って、ドリンク買ってポップコーン買って……遠足みたいなワクワク感がありますよね。家では味わえない体験がありますし、これからも残したいと僕も思います。

