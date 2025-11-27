勝負やビジネスの大事な場面で、思いがけないことが起こり、成功したという経験はありませんか。まさに、こういった出来事は運が味方したことによって起こるものなのです。

運に味方してもらえる「強運の持ち主」になるためにはどうすればよいのでしょうか？ 強運になるための3つのヒントを紹介します。

◆ヒント1：いつも明るく笑顔で過ごす

昔から、「笑う門には福来る」といいます。いつも明るく元気な人には、悪い氣は寄ってきにくくなります。そればかりか元気で明るく人々に接していると、周りの人に元気を与えたり、周りの人のネガティブなことも吹き飛ばすほどのパワーも出てきます。

元気で明るいことが良い行いにつながるため、必然と良い氣が集まりやすく、運も強くなっていきます。

仕事をしていると、嫌なことや頭にくることもあるかと思います。そのようなときは、そのまま仕事を続けるのではなく、休憩室やトイレなどへ行って、感情をリセットするようにしてください。

また、気持ちの良いあいさつも重要です。自分から率先して、あいさつをする。困っている人がいたら声をかける。相手の良い部分に気付いたら、ほめるようにしてください。会社や学校では、周りの人とのコミュニケーションが大切なのです。

◆ヒント2：水回りを掃除する

自宅のキッチンやお風呂、トイレなどが汚れていることはありませんか？

水回りが汚れていると、運気は落ちてしまいます。運を強くするためには、掃除をすることが鉄則です。特に水回りは悪い氣が溜まりやすいため、こまめに掃除をして、常にキレイな状態を保つようにしてください。

会社では、デスク周りなどを整理整頓し、キレイに整えてください。

また、自分の周りを掃除するときには、デスクを水拭きするとよいですね。水には、あらゆるものを浄化する効果があります。オフィス等でも洗面所の水道まわりに水が飛び散っていたりした場合、ふき取って掃除しましょう。まわりの人に喜ばれる行いをすることで、金運を上げることができます。

◆ヒント3：感謝の気持ちを持つ

あいさつにもつながりますが、何かをしてもらったら、すぐに「ありがとう」と伝えてください。タイムリーに心を込めてお礼をいうと、さらに良い氣を引き寄せることができます。

また、お金を使うときにも、「ありがとう」という思いを込めて、使うようにしてください。強運を願う多くの人が、金運アップを望んでいます。お金には、お金にとって「居心地のいいところ」に集まる習性があります。だからこそ、感謝の気持ちを忘れずに！

また、今あること・あるもののすべてに感謝をしてください。運を強くするためには、今あなたが満たされていることが重要です

いずれもすぐにできることばかりです。運を強くしたいなら、すぐに試してみてください。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

