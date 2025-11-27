大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇を目指して積極的な補強に動くとみられている。しかし、豊富な資金力を活かしながら、大谷翔平選手をはじめ複数の選手と巨額の契約を結んでいる状態には批判の声も多い。米メディア『スポーティング・ニュース』のジャスティン・バッカー記者が言及した。

ドジャースは近年、異例の補強を続け、2年連続でワールドシリーズを制覇。莫大な戦力投入が目に見える形で成功したことで、資金の使い方に慎重な球団との格差がより鮮明になった。

この状況について、2024年のワールドシリーズでドジャースに敗れたニューヨーク・ヤンキースのオーナーであるハル・スタインブレナー氏は不満を示している。

スタインブレナー氏は会見で「彼らは膨大な資金を持っており、偉業を成し遂げている。それが大きな問題だ。1つの球団が他の29球団から、あるいは私から、利己的に引き離していると感じるときは、いつでも懸念に感じている」と語った。

このスタインブレナー氏の発言について、バッカー氏は「今季、多額の年俸総額を計上し、総支出額で常にリーグトップクラスに位置する球団から発せられるこの声明は、偽善的に映ってしまうかもしれない」と言及した。

