毎年、新たなメジャーリーガーが生まれている昨今のプロ野球。今オフも日本で十分な実績を残した村上宗隆、岡本和真、今井達也など数々の有力選手がメジャーリーグ挑戦を表明した。しかし、日本で活躍した選手が必然的にメジャーでも活躍出来るとは限らない。今回は、前述した3名の日本人選手を中心に、メジャーへの適正、契約予測などを現地のデータに基づいて分析した。（文:Eli）

村上宗隆

[caption id="attachment_241120" align="aligncenter" width="717"] 村上宗隆契約予測[/caption]

今季の海外FAで最も注目されている選手が村上宗隆だ。2019年に19歳で36HRを放つ鮮烈なデビューを飾ると、2022年には56HR、wRC+225と驚異的な成績を残した。

なんと言ってもパワーが魅力で、最大打球初速117マイル（約188キロ）はMLB換算でもトップ10に食い込む水準だ。加えて26歳と平均的なデビューが遅いMLBのFA選手としては異常に若く、ここから全盛期を迎えるにあたりさらに伸びしろが見える点も獲得チームにとっては大きな魅力となる。

米分析サイト『Fangraphs』は6年1億3200万ドルと、NPB出身野手としては吉田正尚の5年9000万ドルを超え契約総額記録更新となる予測をしている。

しかし村上が実際に1億ドル以上の契約を結べるか、というと微妙なところだ。というのも、一般的に”コンタクトしやすい環境”とされるNPBにおいて、村上は恐ろしいほど空振りが多いからだ。

逆に速球系も変化球も全ての球速が上がりコンタクトしづらいMLBの水準と比較しても村上の空振り指標は見るからに悪く、それにつられて三振も多い。NPBからMLBへ移籍しコンタクト、三振を改善させた打者というのは前例がほとんどない。

希代のヒットマシーンだった吉田正尚でさえNPB時代1桁台だったK%がMLB移籍後2桁台の11-14%台で推移している。

[caption id="attachment_241103" align="aligncenter" width="984"] 村上宗隆の対応力[/caption]

NPBで28-30%だった村上のK%が移籍後若干甘めに見積もり31-32%程度になると仮定すると、過去10年でそのまま総合的に良い成績を残したのはジョーイ・ギャロ、クリス・デイビスくらいであとは守備や走塁など他の分野で価値を生みだせるマット・チャップマンやエリー・デラクルーズに限られる。

この攻撃力、かつ1B/DHで1億ドル以上の契約を結んだ例は見当たらず、獲得する側としてもおいそれと出せる額ではない。

交渉次第だが、例えば1年+2,3年目条件付きオプションのように極力リスクを落とした契約体型となるのではないだろうか。

[caption id="attachment_241104" align="aligncenter" width="546"] K%[/caption]

今井達也

[caption id="attachment_241119" align="aligncenter" width="701"] 今井達也契約予測[/caption]

先発マーケットにおいてディラン・シース、フランバー・バルデスが成績低下によりクエスチョンマークがつく状態で、隠れトップ先発と噂されているのが埼玉西武ライオンズからポスティングされている今井達也だ。

『Fangraphs』は契約額を4年6400万ドルと予測しているが、次の理由から5-6年1億ドル超えとなる可能性が高い。

1つ目は若さだ。前述したシース、バルデス、そして彼らに続くレンジャー・スアレスが全員30歳を超えている中で、来期28歳の今井は興味深い。獲得するチームとしてもこれからさらに伸びしろがあると確信できれば、より多くの年数を提示することになる。

2つ目は実力だ。NPB→MLBと移籍する選手の将来性を予測する際に役立つ指標がK-BB%だ。近年MLB挑戦し、成功と言えるキャリアを送っている選手の多くがNPBでK-BB%が20.0を超えている。

今井は2023-25で3年平均をとると16.9と控えめになるが、2022年以降は上昇傾向にあり、今季はついに20.0の大台を超えた。

[caption id="attachment_241106" align="aligncenter" width="856"] 日本人選手成績推移[/caption]

さらに今井はMLB投手として成功する要素を多く持っている。今井はサイドスローをベースとした低いリリースからフォーシームを高めに集めるタイプだが、これはアッパースイングのMLB打者に対して非常に有効だ。

似たような例としてはルイス・カスティーヨやジョー・ライアンなどが挙げられる。それに加え変化球としてスライダー、スプリットを持つ。スプリットは近年多用されてきた球種でMLBでも有効となる。

また、今井のスライダーはサイドスローから逆向きに曲がる奇妙な球種で、前例がほぼ無いため長期的にどのように効果があるかわからないが、短期的に打者を惑わすには十分である。

ボールの違いに適応したうえでコマンドを平均レベルに維持できれば先発1,2番手くらいの天井が見える。

以上の要素から実際の契約は『Fangraphs』の予測4年6400万ドルから上がり、市場の動きによっては5-6年1億5000万ドル程度まで膨れ上がるかもしれない。

岡本和真

[caption id="attachment_241118" align="aligncenter" width="695"] 岡本和真契約予測[/caption]

マーケットでは「より安い村上」との扱いがされている岡本和真だが、データを見ると「より安全な村上」の方が適切なように見える。

スラッシュライン(打率/出塁率/長打率)においては村上をダウングレードしたような成績だが、村上との違いは選球眼とコンタクト能力だ。K%、SwStr%、コンタクト率においては岡本の方が村上より遥かに優秀で、またスカウティングでは速球系への対応も上手いとされている。

また守備でも1B/DHの村上に対して、3Bメインで1B、更にはLFでの十分な経験もあるなどユーティリティー性もある。

天井は村上よりひくいものの、球速が上がるMLBへの適応は岡本の方が容易であるし、万が一打撃で苦しんだ際では守備でも価値を生みだせる。博打要素がある村上より安く安全な投資を意図している球団は飛びつくのではないだろうか。

[caption id="attachment_241109" align="aligncenter" width="449"] 村上と岡本[/caption]

MLBではさすがにNPB時代のように毎年30HRは打てないと思われるが、選球眼とコンタクト能力は必ず生きるだろう。

東京シリーズ練習試合で計測されたバットスピード72.8マイル（約117キロ）、打球初速112.6マイル（約180キロ）は丁度テオスカー・ヘルナンデスと同じ数値であり、20HR程度は平均的に打てる要素を持ち合わせている。

その他挑戦選手と今後の展望

[caption id="attachment_241110" align="aligncenter" width="1010"] その他挑戦選手と今後の展望[/caption]

村上、今井、岡本の他に今季のメジャー挑戦には則本昂大、髙橋光成、有原航平の名前が挙がっている。しかし3人ともNPBの成績的に最大でメジャー契約と言ったレベルで厳しい挑戦となるだろう。

特に則本はリリーバーにもかかわらずK-BB%が11.9と低く、質がダメなら量という価値を生みだせない。

比較対象としては昨オフ海を渡った菅野智之、小笠原慎之介が近い。

菅野はオールドルーキーとして挑戦し成績は良いとは言えないものの、先発不足のオリオールズでスタンダードの30先発をこなした。

小笠原はメジャー契約を結んだもののマイナースタート。その上でリリーバーとして21試合に登板し活路を見出した。

則本、髙橋、有原も2人のようにひとまず契約を結び、そこから活路を見出していくのが良いだろう。

また、数年スパンでメジャー挑戦が見込まれる日本人選手としては宮城大弥、伊藤大海の名前が上がる。2人とも年々成績を上げており、今季はK-BB%が大台の20%台に達した。

水準としては今永と同等で、将来のMLBオールスター出場も夢ではない。

