今日の運勢は？ ★11月28日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月28日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月28日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？シェアするのが開運の鍵です。モノとして分けられるものは、周囲にちょっとおすそわけしてみて下さい。あなたの優しい気持ちが伝わりやすい日です。好きな人やパートナーと仲を深めたいのであれば、花をプレゼントしてみて。日ごろの感謝の言葉も添えられると尚良しです。今日は正しい判断を下していけるでしょう。難しいことにも「こうしよう」と決めていけるようです。自分のことを信じて、自信をもっていきましょう。ただ、いつもの柔らかい魚座さんの雰囲気とは異なり、今日は思ったことが口からずばずば出やすい日です。ワードチョイスには気をつけるといいでしょう。力を入れていること、好きなものにどっぷり集中できる日。あなたが取り組んでいることに深みが出てきます。そこにはあなたの色が強く反映されるようです。あなたの能力はまだまだ伸びていきます。人からアドバイスをもらったり、意見をもらったりしたときは、積極的に取り入れてみて下さい。プライベートでは恋愛運が上がっている1日です。あなたから自然に近づいてみて下さい。難しく考えないで、相手の喜ぶことや助かることを提案してみて。恋愛に心酔中の人は、視点の偏りがあらわになるかも。自分にとって道を妨げる思い込みにも気をつける日です。友人に恵まれている1日です。趣味も充実しやすい運勢です。楽しんで出来ることは、どんどん捗りそうです。今日は、気合ややる気だけに頼らず、工夫をしてみましょう。環境作りや作業する場所を変えることで、仕事や勉強が捗るでしょう。行き詰まったら、外に出てみましょう。あなたの活躍が周囲に広がっていく日です。それはあなたの望むような広がり方ではないかもしれません。しかし、あなたにとってそれがマイナスになることはないようです。周りの評価や印象を客観的にとらえようとしてみて下さい。きっと、これからどうしたいかがハッキリします。周りをよく観察することで、何かいいアイディアやヒントに恵まれそうです。人から何か譲ってもらったり、プレゼントされたりすることもありそうです。ライバルに差をつけられる日でもあります。慎重に動けば、いい成果にも恵まれそうです。ただ、ずるい気持ちがあると、足もとをすくわれるかもしれません。部屋の中にゴミはたまっていませんか？今日は、あなたがよく身を置く場所が重要なポイントになってきます。思うように物事が進まないときは、職場でも学校でもあなたの部屋でも、少し掃除してみて下さい。困ったときは身内を頼ってみましょう。お母さんとコンタクトをとると、何かいいヒントをもらえそう。嫌なことから脱出できそう。あなたの未来に何か光が灯りそうです。今日は何か、直感を頼りに１つ決めてみて下さい。恋人や尊敬する人など、あなたの精神的支えになっている人からの助言は、素直に受け入れると◎ 気分がすぐれないときは、少し散歩してみましょう。責任感だけで動こうとすると手詰まりになりそうです。無理にやろうとせず、自分がどう感じているのか、あなたの心の声をキャッチするように努めてみて。だからといって、気分に流されてばかりでは前に進みません。今日は面倒だと感じることでも、少しだけ頑張ってみましょう。今日は、やろうとしていることは全て片付けられそうです。根性を出してガンガン行くような日です。勢いと行動力はあるので、多少強引にいってもなんとかなりますが、目先のことだけにとらわれてしまうと、本末転倒です。思っているよりスムーズに進みやすい1日です。人に内緒で進めていることが、何か発展していきそうです。冷静に考えることも出来るので、自分にとっても周りにとってもいい提案が出来そうです。あなたより年上や、権威のある男性から、何か重要なことを伝えられるかも。ときには自分にも人にも、厳しい目線で判断しなければいけないこともあります。それが、愛に基づいた判断なら、きっとうまくいくでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。