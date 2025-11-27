MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。73位に、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が放った、今季50号本塁打がランクインした。







9月16日（日本時間17日）、ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦。この試合に、大谷は「1番・投手 兼 DH」で先発出場。“二刀流デー”での試合で、快挙を達成した。



投手として5回を無安打に抑えた後の8回裏、この回先頭打者の大谷が第4打席に向かう。相手投手のデビッド・ロバートソンが投じた2球目、大谷のバットが一閃した。



打球は弾丸ライナーとなって、ドジャー・スタジアムの右翼席を遥かに超えていき着弾。MLB史上6人目となる2年連続となる50号となった推定飛距離131メートルの特大弾が、「トッププレー100」の73位にランクインした。



昨季は打者としての50号到達で、史上初の「50本塁打・50盗塁」を達成した大谷。今季は6月に投手復帰し、二刀流を継続しながらの2年連続50本塁打となった。



来季は開幕からの二刀流として、完全復活を期すシーズンとなる。今後の大谷の更なる活躍に、ますます目が離せない。











【動画】大谷翔平、2年連続となる50号アーチがこちら！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 73



Shohei Ohtani hits his 50th homer of the season - after tossing 5 hitless innings on the mound in the same game!

