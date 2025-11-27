FC町田ゼルビアは27日、黒田剛監督と契約を更新し、明治安田J1百年構想リーグおよび2026－27シーズンも引き続きトップチームの監督として指揮を執ることで合意したと発表した。

黒田監督は1970年5月26日生まれの現在55歳。青森山田高校の監督として、3度の全国高校サッカー選手権大会制覇や、2度の高円宮杯JFAU－18サッカープレミアリーグファイナル優勝など、数々のトロフィーを掲げ、2023年よりJリーグの舞台へ参戦。町田の指揮官に就任した。

就任初年度には2023明治安田生命J2リーグで優勝を成し遂げ、町田をクラブ史上初となるJ1の舞台へ導いた。昨季は2024明治安田J1リーグで、昇格初年度ながら優勝争いに加わると、最終的には3位でシーズンを終え、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場権を獲得。今季は2025明治安田J1リーグ第36節終了時点で7位につけている。天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会では、今月22日に行われた決勝でヴィッセル神戸を3－1で破り、町田に初のメジャータイトルをもたらしていた。

契約更新が決まった黒田監督は、クラブを通して次のようにコメントを発表している。

「日頃よりFC町田ゼルビアを支えてくださる、パートナー企業・株主、自治体をはじめとする多くの方々、そしていかなる状況においても常に一緒に闘ってくださるファン・サポーターの皆様、いつも心温まるご支援・ご声援をいただき誠にありがとうございます」

「J1参入から2年目のシーズンは、ACLEの参戦はもとより、悲願の天皇杯初優勝を果たし、ゼルビアファミリーにとって歴史的なシーズンになったことをとても嬉しく思います。日々のトレーニングに対し最高の環境で支え続けてくれた藤田社長を始め、クラブ運営に関わるスタッフ、いつも誠実に、謙虚にトレーニングに励んでくれた選手たちの努力の賜物と心より感謝しています」

「この度、明治安田J1百年構想リーグ及び2026－27シーズンもFC町田ゼルビアの監督を務めさせていただくことになりました。私たちFC町田ゼルビアを全力で応援してくださる全ての皆様の期待に応えるためにも、クラブ全体で更に大きく成長し続けられるように、日々チャレンジし続けていきたいと思います」

「先ずは今シーズンの残り3試合を全力で闘い抜きますので、最後まで一緒に闘ってください。引き続きFC町田ゼルビアへの熱いご声援を何卒よろしくお願いいたします」

【ハイライト動画】町田、神戸を破り天皇杯初優勝！