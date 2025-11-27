MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。48位には、シアトル・マリナーズをリーグ優勝決定シリーズ（ALCS）進出に導く一打となった、ホルヘ・ポランコのサヨナラタイムリーがランクインした。







10月10日（日本時間11日）、マリナーズの本拠地T-モバイルパークで行われた、デトロイト・タイガースとの地区シリーズ（ALDS）最終第5戦。



延長15回の死闘に決着をつけたのは、マリナーズの4番・ポランコのサヨナラタイムリーだった。



タイガース先発はタリック・スクーバル、マリナーズ先発はジョージ・カービー。両エースの快投で投手戦となったこの試合は、7回終了時までに2－2の同点。その後は両軍の中継ぎ陣が奮闘し、ゼロ行進となった。



迎えた延長15回裏のマリナーズの攻撃。2死満塁のチャンスで、ここまで5打数ノーヒットのポランコに打席が回ってきた。



ポランコはカウント3－2からの6球目を振り抜くと、鋭い打球が内野を抜けた。2001年以来24年ぶりとなるALCS進出を呼び込んだこの一打が、「トッププレー100」の48位にランクインした。



ポランコは今季138試合に出場し、打率.265、26本塁打、78打点と主力として活躍。とりわけ得点圏打率が.337と高く、抜群の勝負強さでチームに貢献した。











【動画】極限の集中力、ポランコのサヨナラ打がこちら！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 48



Jorge Polanco walks it off in the 15th inning to send the to the ALCS!

