NASとDJプレミア、コラボアルバム『Light-Years』リリース決定

グラミー賞受賞ラッパーのアイコンNASとDJプレミアが、待望のコラボレーションアルバム『Light-Years』を、12月12日にMass Appeaからリリースすることを発表した。

NASとDJ Premierのパートナーシップは、ヒップホップのDNAに深く刻まれたもの。彼らの原点は1994年の名盤『Illmatic』にまで遡り、「N.Y. State Of Mind」、「Memory Lane (Sittin In Da Park)」、「Represent」などの名曲が生み出された。同アルバムは、世代を代表する才能の持ち主としてNASの地位を確立し、快進撃を繰り広げていたDJプレミアの存在を押し上げた。その後も彼らは「I Gave You Power」、「2nd Childhood」、「Nas Is Like」、「N.Y. State Of Mind Pt. II」といった名曲を通じ、ケミストリーを深めることに。そんな2人の30年間にわたるレガシーが、今このニューアルバム『Light-Years』で蘇る。

Mass Appealの画期的シリーズ”Legend Has It...”は、Hip-Hop史上最も重要かつ影響力のあるアーティストたちを称え、彼らにスポットライトを当ててきた。これまでにスリック・リック、レイクウォン、ゴーストフェイス・キラー、モブ・ディープ、ビッグ・エル、デ・ラ・ソウルといった文化を象徴する最重要アーティストたちによる新作をリリース。1年間にわたり続けられたこの歴史的とも言えるシリーズの最終章を飾るのが、この『Light-Years』であり、NASとDJ Premierによる未だ解明できない2人のケミストリーは健在。

2006年、NASとDJ PremierはScratch誌の表紙を飾り、両者による共同プロジェクトをほのめかし、その後20年間にわたり、ファンの期待と興奮は収まることがなかった。昨年、両者はNASのデビューアルバム『Illmatic』のリリース30周年を記念した新曲「Define My Name」をリリース。同時に、この画期的コラボレーションアルバムのリリースについて初めて公表した。

＜リリース情報＞

NAS & DJ PREMIER

ニューアルバム『Light-Years』

2025年12月12日リリース

配信リンク：https://nxp.lnk.to/light-years

レーベル：Mass Appeal

Website https://www.nasirjones.com/