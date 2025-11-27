埼玉西武ライオンズは22日、東京都内で2025年ドラフト新入団選手の囲み取材を実施した。「一日でも早く1軍の試合に出場したい」――迷いのない言葉を発したのが、今秋ドラフトで西武から育成2位指名を受けた今岡拓夢だ。 強豪校で鍛え抜いた3年間を武器に、プロの世界へ飛び込む。（文・羽中田）

「1軍の試合に出場したい」ーー18歳の迷いなき言葉

「3年間で成長できた」と、今岡拓夢は自信に満ち溢れた表情で話した。

18歳の大型遊撃手である今岡は、今秋のドラフトで西武から育成2位指名を受けた。支配下指名ではなくとも、勝利に対する強い執念と、野球への飽くなき情熱が伝わってきた。

今岡のセールスポイントは、走攻守、三拍子揃っていること。鋭いスイングから放たれる長打は魅力で、好機で打席が回ってくるとワクワクさせてくれる、“スター性”も魅力の一つだ。

「一日でも早く1軍の試合に出場したい」ーーその言葉に迷いは全くなかった。これまで高校3年間で積み上げてきた経験に裏打ちされた自信と、未来への確かな手応えがあるのだろう。

ここから始まるプロの生活について問われると、「同年代のライバルたちと切磋琢磨して上を目指すことが、お互いの成長には欠かせない」と話した。

何度も踏みしめた全国での経験

高校時代、全国の強豪校としのぎを削った。強豪・神村学園高で、1年秋にはすでに不動の3番打者に定着。勝負強さと落ち着いた打撃で、上級生からも一目置かれる存在へと駆け上がった。

夏の甲子園は1年から3年連続出場、春の選抜高校野球は2年春に出場するなど、全国での経験値も高い。

高校球界の最高舞台を何度も踏みしめた経験は、大きな宝だ。プレッシャーの中で自分を貫くメンタリティは、ここから始まるプロの世界でも、大いに生かされるはずだ。

神村学園高で仲間とともに過ごした濃密な3年間を武器に、今岡はこれから、より前へ、上へ進む。

「プロ野球選手になる」という子どもの頃からの夢を叶えたからこそ、終わりではなくここからが本当の勝負だ。

自らの手で、一流選手の座を掴むために。

【了】