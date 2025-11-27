大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手を擁している。これもあり、メジャー移籍を目指す日本人選手の移籍先として今オフもよく名前が挙がっているが、村上宗隆内野手については獲得は考えていないかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

村上が所属する東京ヤクルトスワローズは日本時間8日、ポスティング申請を受諾したことを発表。そこから現在までに、ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックスなど複数球団の名が移籍先候補として挙がっている。

ただ、同メディアは「複数のMLBインサイダーはチームがブルペン後方、特に右腕リリーフの強化と、外野両翼の追加に重点を置いていると報じている。この他にも来季からチームに加わる可能性のある選手は複数存在するが、村上はドジャース幹部からはあまり注目されていない」と言及。

続けて、「ドジャース情報筋のデビッド・ヴァッセイ氏は、チームは現在村上との契約は進めていないと報じている」としつつ、「ドジャースと村上に関しては、何の噂も聞こえてこない。一つだけ耳にしたのは、『彼は速球に弱い』という点だ。つまり、ドジャースはかつてキム・ヘソン内野手に対して行ったように、メジャーの速球に対応できるようスイングを作り直す必要がある」というヴァッセイ氏の見解を伝えている。

