MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。49位には、シカゴ・ホワイトソックスが誇るスター候補、コルソン・モンゴメリーのスーパープレイがランクインした。







モンゴメリーは、2021年MLBドラフト1巡目（全体22位）指名でホワイトソックスに入団した強打の左打ち遊撃手。191センチ、104キロという体格ながら守備力も優れ、将来は攻守で球団の中核を担う選手と目されている。



順調に育成段階を乗り越え、今季の7月4日（日本時間5日）に敵地のクアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦で「7番・遊撃」で先発出場。待望のメジャーデビューを果たした。



そのデビュー戦の2回裏、相手のロッキーズが2死一、三塁とチャンスを作り、8番のライアン・リッターが放った打球は遊撃手と左翼手の間に飛ぶ飛球となった。



これをモンゴメリーが勢いよく背走し、ダイビングキャッチで捕球。抜群の打球感を見事デビュー戦で披露した。



「トッププレー100」の49位にランクインした攻守で、デビューを飾ったモンゴメリー。今季は71試合に出場し、打率.239、21本塁打、55打点と上々の数字を残した。











【動画】衝撃のデビュー戦、モンゴメリーのファインプレーがこちら！

Top Plays of 2025: No. 49



Colson Montgomery makes an unbelievable diving grab in his Major League debut!

— MLB (@MLB)