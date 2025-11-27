大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、キケ・ヘルナンデス内野手が左肘の手術を受けたことを自身のSNSで発表した。これにより来春のWBC出場は絶望となっているが、シーズンについても序盤は離脱を強いられそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「キケはポッドキャスト番組に出演した際、肘の手術が伸筋腱の修復手術であったことを明かし、来年5月頃まで離脱する可能性があると見積もった」としつつ、「手術前は伸筋腱のリリースになると思われていたんだけど、実際に開いてみたら、腱が骨から完全に剥がれていたことが分かったんだ。だから結果的に、伸筋腱の修復手術になった。来年は1、2か月はプレーできないと思う」という本人のコメントを紹介。

続けて、「レギュラーシーズン中の不振に加えて手術も必要となったことを踏まえると、キケは今オフのフリーエージェント（FA）市場で控えめな評価にとどまる可能性がある。しかし、ポストシーズンでの実績とユーティリティ性は、ドジャースが非常に重視している要素だ。そのため、最終的には34歳の彼ともう1年契約を結ぶという判断につながる可能性もある」と記している。

キケは今季の大半で左肘痛に悩まされていたが、今後もしばらくは故障の影響が続くことになりそうだ。

