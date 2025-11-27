Prime Videoの配信バラエティ番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』(毎週金曜20:00最新話配信)の舞台裏映像とスチールカットが公開された。

芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成して「即興コント」の頂点を決める同番組。今回公開された映像では、第1ステージのお題である「取調室」での“まだ見たことのないパターン”のコントに挑む8組のコンビたちの姿が映し出されている。

警察官の服装に着替えながら、何も詳細が決まっていないことを打ち明ける田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)コンビや、「刑事のスーツをとりあえず着てるけど、ここからどうするんだ」と困惑の表情を浮かべる狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)コンビのほか、新山(さや香)とタッグを組む小籔千豊メイク中に「これでスベったら地獄やな…」と思わずぼやく一幕も。

一方、小道具や衣装の細部まで気を配るゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村コンビや、大久保佳代子(オアシズ)＆吉住コンビ、モニター越しにネタ被りを危惧して急きょ内容を変更する長谷川忍(シソンヌ)＆ 松尾駿(チョコレートプラネット)コンビなど、優勝のためにあらゆる手段を講じるコンビたちの姿も見られる。

後半では、声を掛け合い覚悟を決めた様子で舞台裏を駆け出す盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)コンビに加え、阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー(が「良いところ出てる、さすが実力!」と互いを鼓舞する瞬間も収められており、“お笑い反射神経”と“持久力”が試される緊迫のやり取りの中で、オリジナルコンビとしての手ごたえをつかむ芸人たちの様子も垣間見える。

あす28日20時には、第3話と第4話の配信がスタートする。

