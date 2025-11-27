埼玉西武ライオンズのラマル（写真：産経新聞社）

　埼玉西武ライオンズのラマルは26日、コザしんきんスタジアムで行われたロックス戦に、オリオンズの「4番・右翼」で先発出場。初回の第1打席で本塁打を放った。
 
　ラマルは、2024年育成ドラフト3位で大阪桐蔭高から入団。名門で高校通算33本塁打を放った右のスラッガーだ。
 
　今季二軍の出場はなかったが、三軍では7本塁打をマーク。オフに参加しているジャパンウィンターリーグでは、24日のレキオス戦で本塁打含む2安打4打点と結果を残していた。
 
　26日の試合でも「4番・右翼」で先発出場したラマルは、1回に2死一塁で第1打席を迎えると、カウント2－1から投じられたアウトコースの変化球を弾き返した。
 
　打球は高々と舞い上がり、右中間スタンドを飛び越えていく先制の2点本塁打となった。
 
　持ち前のパワーを活かして成長していることをアピールしたラマル。背番号「132」の未完の大器が来季、どのような躍動を見せるかに期待が高まる。

　


【動画】期待の成長株、ラマルの右中間への本塁打がこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
 

 


この打球は只者ではない

19歳のラマルが先制ホームラン！
自慢のパワーをさっそく見せつける💪

西武ファンも嬉しい一発

実況：矢澤祐太

🏖️ジャパンウィンターリーグ
🆚ロックス×オリオンズ
📺 LIVE配信中

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
