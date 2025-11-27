埼玉西武ライオンズのラマルは26日、コザしんきんスタジアムで行われたロックス戦に、オリオンズの「4番・右翼」で先発出場。初回の第1打席で本塁打を放った。



ラマルは、2024年育成ドラフト3位で大阪桐蔭高から入団。名門で高校通算33本塁打を放った右のスラッガーだ。



今季二軍の出場はなかったが、三軍では7本塁打をマーク。オフに参加しているジャパンウィンターリーグでは、24日のレキオス戦で本塁打含む2安打4打点と結果を残していた。



26日の試合でも「4番・右翼」で先発出場したラマルは、1回に2死一塁で第1打席を迎えると、カウント2－1から投じられたアウトコースの変化球を弾き返した。



打球は高々と舞い上がり、右中間スタンドを飛び越えていく先制の2点本塁打となった。



持ち前のパワーを活かして成長していることをアピールしたラマル。背番号「132」の未完の大器が来季、どのような躍動を見せるかに期待が高まる。









【動画】期待の成長株、ラマルの右中間への本塁打がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













この打球は只者ではない



19歳のラマルが先制ホームラン！

自慢のパワーをさっそく見せつける💪



西武ファンも嬉しい一発



実況：矢澤祐太



🏖️ジャパンウィンターリーグ

🆚ロックス×オリオンズ

📺 LIVE配信中

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】