「意外と的外れではない予想」村上宗隆ら誰も獲らない説！？　ドジャース…

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手をはじめとして、今井達也投手（埼玉西武ライオンズ）、岡本和真内野手（読売ジャイアンツ）など複数の選手がメジャー挑戦する見込みだ。ただ、近年多くの日本人選手を獲得してきたロサンゼルス・ドジャースが、誰とも契約しない可能性があると、米メディア『ドジャースウェイ』が報じている。

ドジャースは2023年オフに大谷翔平選手と10年総額7億ドル（約1092億円）の超大型契約を結び、同年には山本由伸投手とも12年総額3億2500万ドル（約507億円）の契約を結んだ。

そして、昨オフには他球団との激しい争奪戦の末、佐々木朗希投手を獲得している。

いずれもポストシーズンで活躍し、ワールドシリーズ連覇を成し遂げる原動力となった。

当然ながらドジャースは日本人選手の潜在能力を理解しており、今オフも様々なプレイヤーの移籍先候補に挙げられている。

しかし、同メディアは、米公式サイト『MLB.com』のアンソニー・カストロビンス記者が唱えた「ドジャースが誰一人撮らない説」に同意し「彼の大胆予想は、意外と的外れじゃないかもしれない」との見解を示している。

そのり理由として「簡単に言えば、ドジャースに枠がないからだ。

村上や岡本のような野手なら、まだ議論の余地はある。

だが、どちらかを獲るということは、フレディ・フリーマンやマックス・マンシーの出場機会を大きく削ることを意味する。

フリーマンにとっては休養日が増えるとはいえ、フリーエージェント（FA）選手を高額契約で獲っておいて、ベンチや定期的な起用は考えにくい。

投手に関しては、ローテーションはすでに埋まっている。

しかも、球界最高レベルだ。

つまり、今井は対象外。

本人がドジャースを求めていない場合は、なおさらだ。

すでにエメット・シーハン、リバー・ライアン、ギャビン・ストーンの3人が控えており、そのうちの誰かを6番手先発投手に昇格させる可能性もある」と伝えている。

