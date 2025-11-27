岩田剛典「このコンプレックスを脱却できるよう頑張りたい」数年前から継続していることとは？

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（三代目JSB）の岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。言語学習などについて語りました。

＜リスナーのメッセージ＞

私は今年から英語の勉強を始めました。去年、東京・日比谷でおこなわれた国際映画祭で運よく海外の監督に会ったのですが、「サインをください」という簡単な一言すら出てこなかった自分にショックを受けました。現在は毎日少しずつ英語を勉強しています。

今はアプリやYouTubeなどでたくさんの学習方法があり、いい時代になりました。今年、岩田さんが「JATA 海外旅行アンバサダー」に就任されたので、勉強のモチベーションが上がりました。岩田さんは英語を勉強されていますが、英語以外に学ぶならどの言語にしたいですか？ いつか海外で活躍する姿を楽しみにしています。

＜岩田からのメッセージ＞

ありがとうございます！ 日本旅行業協会の海外旅行アンバサダーに就任しました。ただ、言語に関しては昔からコンプレックスがあります。僕の兄は留学経験も長くて、そういう家庭環境でしたけども、自分はずっと国内で生活してきて。学校のテストの範囲でしか英語を学んでいなかったので、日常で使える英語は身につけていなかったんですね。なので、数年前から英語学習を継続しています。

今はスマホ1つで効率よく学べるし、いい時代になりましたね。ただ、やっぱり留学することが一番の近道だったりしますよね。やっぱり日本語が通じない環境に身を置くのは大切だと思いますし、僕もいずれ挑戦したいと考えています。語学の勉強に年齢は関係ないですし、英語の上達を応援しております。自分もこのコンプレックスを脱却できるよう頑張りたいと思います！

