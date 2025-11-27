カイラト・アルマティ（カザフスタン）に所属するカザフスタン代表FWダスタン・サトパエフが、チャンピオンズリーグ（CL）初ゴールを記録した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、今季CL初出場のカイラト・アルマティは日本代表DF鈴木淳之介の所属するコペンハーゲン（デンマーク）と対戦。鈴木の活躍もあり、敵地で3点を先行されたカイラト・アルマティは、81分にGKにプレスをかけたサトパエフがボールを奪って1点を返すと、90分にはオルジャス・バイベクが追加点を挙げたが、追いつくことはできず、2－3で敗れた。

それでも、この試合で反撃の1点を決めたサトパエフはこれが記念すべきCLでの初ゴールとなり、カザフスタン人選手としても初めてCLで得点を記録した選手となった。

また、『UEFA.com』によると、17歳106日のサトパエフは、アンス・ファティ（17歳40日）、ラミン・ヤマル（17歳68日）に続いて、CL史上3番目の若さでゴールを記録した選手であることが伝えられている。

2008年8月12日生まれのサトパエフは、身長176センチメートルのFW。両利きでセンターフォワードを本職としている。8歳でカイラト・アルマトイに加入し、2024年5月に15歳でトップチームデビューを果たして、クラブ史上最年少デビュー記録を打ち立てた。トップチームでは公式戦通算42試合出場で19ゴール8アシストという成績を残しており、16歳だった今年3月にデビューしたカザフスタン代表としてもすでに6試合出場で1ゴールを記録している。

そんなサトパエフはすでに今年2月にチェルシーに移籍することで合意したことが発表されており、FIFA（国際サッカー連盟）の規定でヨーロッパへの移籍が可能となるのは18歳の誕生日を過ぎた後になることから、正式にチェルシーに加入するのは2026年夏の予定となっている。

なお、CLにおける歴代の最年少ゴール記録は以下の通り。

17歳40日 アンス・ファティ（当時バルセロナ／2019年12月10日）

17歳68日 ラミン・ヤマル（バルセロナ／2024年9月19日）

17歳106日 ダスタン・サトパエフ（カイラト・アルマティ／2025年11月26日）

17歳113日 ヴィクトル・ダダソン（コペンハーゲン／2025年10月21日）

17歳119日 ジョージ・イレニヘナ（ロイヤル・アントワープ／2023年12月13日）