大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、相次ぐ怪我人に悩まされるシーズンを送った。しかし、今オフにギャビン・ストーン投手やリバー・ライアン投手が復帰することとなり、来季の投手起用が大きく変わる可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

ストーンは2024年にチーム最多の11勝を記録し、防御率3.53の好成績を残した右腕。球団は以前からローテーションを担いながら伸びしろのある先発投手として評価しており、復活に大きな期待が寄せられている。

また、ライアンも順調に回復しており、来春は通常に近い形でスプリングトレーニングに合流できる見込みだ。ライアンは2024年に4試合に先発して防御率1.33と圧巻の投球を披露した。まずは3Aオクラホマシティで登板を重ねながら球数を増やしていくことになりそうだ。

しかし、ドジャースには大谷翔平選手をはじめ、山本由伸投手やタイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手など、先発ローテーション入りが濃厚な選手が多い状況だ。

来季のドジャースの先発陣についてリンガン氏は「開幕ローテーション入りは容易ではない。大谷のイニング配分や初期の負荷管理次第では、すでに5〜6人が確定していると見込まれている」と言及した。

【関連記事】

【了】