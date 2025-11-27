埼玉西武ライオンズは22日、東京都内で2025年ドラフト新入団選手の囲み取材を実施した。その中で、落ち着いた口調ながらも確かな自信を滲ませたのが、ドラフト3位・秋山俊だ。「内外野どこでも守る覚悟」――会場で聞いたその一言には、プロで生き抜く意思と成長への意欲が明確に宿っていた。“3代目秋山”としての挑戦が、来季から静かに始まる。（文・羽中田）

目標は「首位打者」――ひしひし感じる覚悟

ドラフト3位指名を受けた秋山俊は、自身のセールスポイントに「広角に打ち分けるバッティング」を挙げ、目標は「首位打者」と語った。

自身の能力に対して強い自負を持つだけでなく、攻守でチームを勝利へ導く覚悟をひしひしと感じさせた。

憧れの選手は、福岡ソフトバンクホークスの近藤健介と語る。高い出塁率に加え、広角に強い打球を打ち分ける姿に、目指す打者像と重なる部分は多い。安打一本で試合を動かし、勝負どころで頼れる存在になりたいという強い想いを感じる。

チーム内では、同じ左打ち外野手の西川愛也をリスペクトしている。秋山にとって、西川は生きる教材となり得る。

「試合に出られるなら、内外野どこでも守る覚悟」

秋山の発言に一切の迷いはなかった。大学時代には三塁手も経験済み。守備位置に制約される打者ではなく、存在そのものがチームの幅を広げる選手になることを目指し、どのポジションでも、全力で戦う。

「新たな自分の形を作る」誕生した”3代目秋山”

かつて、西武には秋山幸二（現・野球解説者)）秋山翔吾（現・広島東洋カープ）が在籍していた。「秋山」という苗字について問われると、一段と引き締まった表情で「新たな自分の形を作る」と答えた。

並々ならぬ覚悟で、プロの世界へ挑戦する。それぞれの時代で、チームを引っ張った存在に、負けぬ劣らぬ活躍を誓う。

どこでも守り、勝負強い打撃を武器に、秋山はプロの舞台へ飛び込む。チームには若い外野手が揃い競争は激しいが、その熾烈な環境こそが、秋山を一段上の選手に押し上げる。

獅子の未来を背負う新たな力が、大きく羽ばたこうとしている。ファンが胸を躍らせ、仲間が背中を預ける存在に成長することを期待したい。

3代目秋山としてーー進め西武の秋山俊

【関連記事】

【了】