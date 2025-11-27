「大きなテコ入れとなる」ドジャース、元所属選手が弱点にフィットする！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーを務めたタナー・スコット投手の不振に苦しんだ。今オフの移籍市場では、スコットをカバーできるような新戦力獲得に動くとみられるが、元所属選手であるケンリー・ジャンセン投手は適役かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在38歳のジャンセンはこれまでドジャース（2010-2021）、アトランタ・ブレーブス（2022）、ボストン・レッドソックス（2023-2024）、ロサンゼルス・エンゼルス（2025）の4球団でプレー。今季も62登板、5勝4敗29セーブ、防御率2.59と健在ぶりを示している。

同メディアは「今季エンゼルスで好成績を残したジャンセンは、来季のドジャースが切実に必要とする役割を担える可能性がある。再びFAとなった今、彼の獲得に動くかもしれない」と予想。

続けて、「ジャンセンはクローザーとしての役割に慣れており、38歳になった今でもそのポジションを務める能力は十分にある。このオフ、ドジャースは比較的手頃な価格で、このオールスター級クローザーを獲得できるかもしれない。そのベテランを迎え入れることは、今季終盤に不調だったブルペンにとって、まさに必要とされている大きなテコ入れとなるだろう」と記している。

