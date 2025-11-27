今井達也 最新情報

27歳の今井達也投手が、今オフにポスティングシステムを利用して埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する。複数の移籍先候補が挙がる中、米メディア『ESPN』が「今井はどの球団と契約するのか？」というテーマで、MLB幹部16人に対しアンケート調査を行った。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録している。

今オフにメジャー挑戦する村上宗隆内野手（東京ヤクルトスワローズ）、岡本和真内野手（読売ジャイアンツ）などと並び、今井は注目選手の一人だ。

同メディアによると、アンケート調査によってサンフランシスコ・ジャイアンツが5票で最多だったという。

他はニューヨーク・ヤンキース3票、ロサンゼルス・ドジャース3票、シカゴ・カブス2票、トロント・ブルージェイズ1票、サンディエゴ・パドレス1票だ。

これまでにもジャイアンツは、大谷翔平選手や山本由伸投手の獲得に乗り出したことがあるが、いずれも失敗に終わっている。

それだけに日本人選手を最も欲しているチームと言えるかもしれない。

同メディアは「これらの球団は、長年にわたり日本人選手獲得に時間と資金、労力を注いできた実績があり、他球団に対して優位に立っていると言えるだろう。

27歳の今井は複数年契約に最適な年齢であり、過去にMLBへ挑戦した日本人選手たちの成功例の恩恵を受けられるはずだ」と伝えている。

