ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#12が、21日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

腕にびっしり入った和彫りの理由

番組では、建設現場で働くギャルたちに密着。ダンプ運転歴15年の“ダンプ女子”古澤未来さんに続いて、“溶接ギャル”としてSNSを中心に注目を集める粉すけさんが登場した。

普段はギャル全開の派手メイクでありながら、ヘルメットの下はすっぴんでネイルも完全オフ。「半端なギャルには見られたくないので。仕事が大事だから(メイクを)しない」「派手だから、仕事ができるか不安って思われたりするので、思ったよりやるんだって思ってもらえるように集中してやっています」とプロ意識を語る。

また、腕にびっしり入った和彫りにもある理由が。「仕事で腕の傷がすごく多かったんです。溶接してる時に火が落ちてきたんですけど、手を離すとモノが壊れるので離さないで耐えていたら腕が焦げました(笑)。傷が隠れたほうがいいなって入れちゃいました」と説明した。

そんな粉すけさんがこの道にたどり着くまでの波瀾万丈な過去も明かされ、現在は「健やかに仕事をして、楽しく暮らしていることを伝えるのが一番の親孝行」と語った粉すけさんに、スタジオでは感動の声が上がった。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

「たしかに2万円の給付はありがたい」「贅沢を言えば…」　子育て中の森川夕貴アナが語る率直な思い
“溶接ギャル”の腕にびっしり入った和彫りの理由
人気ギャルモデル「気づいたら、仕事がなくなってました」　その理由は…　現在はダンプカー運転手として活躍
“未成年と飲酒不倫”の見出しが拡散、所属俳優が主演ドラマ降板の危機　『スキャンダルイブ』第2話
所属俳優に不倫疑惑　“こんな記事を載せる意味”を問うと、記者は言った「当然の報いだからです」　ドラマ『スキャンダルイブ』第1話
特別養子縁組で母になった元アイドル　4年間にわたる不妊治療を経て大きな決断下した理由
佐々木朗希、先発転向への明確な課題　ロバーツ監督が提示「先発投手は…」
「そっくり!」みちょぱ似の女性が本人と対面　新垣結衣似の女性も登場
「完全に手越くん」手越祐也似のアパレル店員が登場　香取慎吾「本人と会ってるみたい!」
大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希には「WBCに出場しないでほしい」　ロバーツ監督が本音を吐露
茶碗蒸しを手作りして届けた男性、「毎日作ってもらっていいですか?」と感激する女性に“巧みな返答”
村上宗隆と岡本和真についてロバーツ監督が語ったこと「正直なところ…」
関連画像をもっと見る