“溶接ギャル”の腕にびっしり入った和彫りの理由

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#12が、21日に配信された。

腕にびっしり入った和彫りの理由

番組では、建設現場で働くギャルたちに密着。ダンプ運転歴15年の“ダンプ女子”古澤未来さんに続いて、“溶接ギャル”としてSNSを中心に注目を集める粉すけさんが登場した。

普段はギャル全開の派手メイクでありながら、ヘルメットの下はすっぴんでネイルも完全オフ。「半端なギャルには見られたくないので。仕事が大事だから(メイクを)しない」「派手だから、仕事ができるか不安って思われたりするので、思ったよりやるんだって思ってもらえるように集中してやっています」とプロ意識を語る。

また、腕にびっしり入った和彫りにもある理由が。「仕事で腕の傷がすごく多かったんです。溶接してる時に火が落ちてきたんですけど、手を離すとモノが壊れるので離さないで耐えていたら腕が焦げました(笑)。傷が隠れたほうがいいなって入れちゃいました」と説明した。

そんな粉すけさんがこの道にたどり着くまでの波瀾万丈な過去も明かされ、現在は「健やかに仕事をして、楽しく暮らしていることを伝えるのが一番の親孝行」と語った粉すけさんに、スタジオでは感動の声が上がった。

