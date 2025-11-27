「始まりに過ぎない」菅野智之獲得を皮切りに日本市場へ！？　オリオール…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズに所属する36歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になった。これで再び同球団に在籍する日本人選手はゼロとなったが、同チームは日本市場へ積極的に参入することを考えているようだ。米メディア『ザ・バナー』が報じている。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークした。

好不調の波はあったものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈んだチームの中で一際目立つ活躍を見せている。

同メディアによると、先日GM会議に出席したマイク・エリアス編成本部長は「彼のMLBへの移行はとても成功したと思っている。

彼がチームにいてくれたことは素晴らしい経験だった。

日本のスター選手がオリオールズを選び、良い時間を過ごしてくれたことは、球団にとって大きな意味があった」と語り、評価したという。

今後に向けては「今オフにポスティングされる、あるいはされる見込みの日本人選手は非常にレベルが高い。

強打者も優秀な投手も揃っており、我々のロスターにとってどちらも補強ポイントだ。

昨年は始まりに過ぎない。

アジアに精通したスカウトもいて、毎年何度も現地へ行っている。

日本でのビジネス経験がある経営陣もいる。

NPBのレベルはとても高く、MLBで成功する選手が増えている市場を無視するわけにはいかない。

もちろん東海岸の球団は地理的に不利だが、菅野が我々を選んでくれたことで、ボルチモアは日本人選手の選択肢になれると証明することができた」と述べ、野望を抱いていることを明かした。

【関連記事】

【了】